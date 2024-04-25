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اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو لأعلى مستوى له منذ عامين

سول - قنا
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 9:20 ص

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم، أن اقتصاد البلاد نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين في الربع الأول من هذا العام، مع انتعاش الإنفاق الخاص والاستثمار في البناء وسط ارتفاع الصادرات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن معدل النمو في الربع الأول يمثل أعلى مستوى منذ الربع الأخير في عام 2021، عندما نما الاقتصاد بنسبة 1.4%. وكان اقتصاد البلاد قد نما بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.4% في الربع الأول، وهو أعلى من نمو بنسبة 2.2% في الربع الأخير من عام 2023.

وسجل الإنفاق الخاص زيادة بنسبة 0.8% في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة مع زيادة بنسبة 0.2% في الربع السابق له.

كما ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 0.9% في الربع الأول، متباطئة من زيادة بنسبة 3.5% في الربع السابق له. في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7% بعد أن سجلت زيادة بنسبة 1.4% في الربع السابق له.

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