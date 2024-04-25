رئيس هيئة قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع جامعة كوريا البحرية في مجالات التدريب والمحاكيات

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال جولته بكوريا الجنوبية، جامعة كوريا البحرية والمحيطات في مدينة بوسان، واستقبله ريو دونج كيون رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

تضمنت الجولة التفقدية مركز الأبحاث في علوم البحار، واطلع ربيع على طبيعة المركز وتخصصاته البحثية وأهميته العلمية ودوره في صقل مهارات وخبرات الطلاب في مجالات علوم البحار.

وتفقد ربيع محاكي التدريب الملحق بالجامعة وسفينة التدريب التي توفر تدريبا عمليا للطلبة مكملا للدراسة النظرية، وناقش ربيع سبل تعزيز التعاون العلمي بين هيئة قناة السويس وجامعة كوريا البحرية والمحيطات، من خلال بحث إمكانية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات العلمية بين مراكز الأبحاث والتدريب المهني التابعة للهيئة و مركز الأبحاث في علوم البحار ومراكز التدريب التابعة لجامعة كوريا البحرية.

و تناول اللقاء بحث إمكانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال المحاكيات المتطورة بالتعاون بين مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة ومحاكي جامعة كوريا البحرية، بجانب مناقشة سبل التنسيق للاستفادة من الخبرات الأكاديمية التي تزخر بها الجامعة في التخصصات البحرية المختلفة .

وأكد ربيع أن قناة السويس تعكف على تطوير مركز الأبحاث التابع لها بتبني استراتيجية عمل تستهدف تحديث التقنيات التكنولوجية والبحثية التي يعتمد عليها المركز في إجراء بحوث التربة والأبحاث البيئية المختلفة المرتبطة بطبيعة المياه والهواء، فضلا عن الدراسات البيئية لقياس تأثيرات التغيرات المناخية على طبيعة الحياة البحرية وجودة الحياة في منطقة القناة.

وأضاف ربيع أن استراتيجية التطوير والتحديث بالهيئة ترتبط برفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال عقد برامج تدريبية متقدمة في كافة التخصصات وبحث سبل تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لترسانات الهيئة " الأبرانتيه" وتحويلها لأكاديمية علمية وصرح تعليمي يسهم في دعم جهود توطين الصناعات البحرية والصناعات الثقيلة في مصر.

من جهته، أكد ريو دونج كيون رئيس الجامعة، أهمية التكامل العلمي وتبادل الخبرات المعرفية بين المراكز البحثية حول العالم، لما تتيحه من فرص واعدة لنقل المعرفة وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المختلفة بما يسهم في صقل وتطوير المعرفة العلمية.