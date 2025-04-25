تقدم الفنانة ندى بهجت أوبريت "الدنيا ربيع" اليوم الساعة 9 مساءً على خشبة مسرح البالون، وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

وأكدت ندى، أن يعرض هذا الأوبريت لمدة يوم واحد فقط احتفالا بفصل الربيع، مشيرة إلى أنه من بطولتها وفكرتها وأدائها الغنائي والإستعراضي وبمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي، وذلك تحت إشراف وإخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

وأضافت ندى، أن سيشهد هذا العرض حضور عدد كبير من الفنانين والصناع للقوى الناعمة، بالإضافة إلى تواجد الجهة الإعلامية والصحفية لظهور هذا الحدث إلى النور.

يشار إلى أن الفنانة ندى بهجت روجت عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك قائلة "تنبيه للجميع وبالأخص السادة الصحفين والنقاد الفنيين واللي بتشرف دايما بحبهم ودعمهم ليا دائما وأبدا، إن شاء الله هقدم أوبريت الدنيا ربيع، للعظيمة سعاد حسني يوم الجمعة بتاريخ 25/4 الساعة 9 مساءً على مسرح البالون، تحت قيادة رئيس القطاع المخرج والممثل والمنتج الفنان الكبير تامر عبدالمنعم، وبالمشاركة مع فرقتي الأم الفرقة القومية واللي دايما كانوا بيشاركوا باستعراضاتهم الجميلة في أفلام الأيقونة سعاد حسني ولكن المرة دي الأوبريت من بطولتي وغنايا وتصميم استعراضاتي، ولكن قررت مقدموش بشكل سعاد ولا ميكب ولا شعرها حبيت أقدمه بشكلي وبروحي أنا، روح ندى فياريت محدش يقارن بيني وبينها أنا مش طالعة أقلدها لأني مقتنعة تماما إن محدش ينفع يكون زيها هي جت مرة واحدة بس في التاريخ، ولكن أنا دايما بسعى إن أكون ممثلة مميزة مش شبه حد ولا حد شبهي، اتمنى أنول إعجابكم لشخصي وللي هتشوفوه وأكون عند حسن ظنكم وأي حد من الجمهور طبعا إذا حابب يحضر العرض يقدر يتواصل مع إدارة الحجوزات في مسرح البالون، وهكون مبسوطة جدا لو كل الناس اللي بيحبوني حضروا.

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة ندى بهجت عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "جبل الحريم"، والذي يعتمد على البطولة النسائية، حيث إن كل بطلاته من النساء، وعلى رأسهم: الفنانة وفاء عامر، نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، أميرة العايدي وآخرين، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنانة سوسن بدر والعمل من قصه وسيناريو، وحوار فتحي الجندي، وإخراج حسام سلام.

وكما تنتظر الفنانة ندى بهجت أيضاً عرض مسلسل يحمل اسم "كنبة حبشي" قريبًا، والذي ينتمي إلى الأعمال ذات 15 حلقة، وذلك بعد تغيير اسمه وهو بطولة كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، أحمد التهامي، ياسر الطوبجي، عارفة عبدالرسول، توني ماهر، وإبرام سمير وهو تأليف نور الدين مهران، وإخراج محمد مصطفى بكر.