سلة الزمالك تهزم الاتصالات في دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجه 99 - 78، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في ثاني مواجهات دور الـ 8 لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

14 - 15

43 - 33

67 - 56

99 - 78

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرية للاتصالات، يوم الاثنين المقبل على صالة المركزالأوليمبيي بالمعادي، في المباراة الثالثة لدور الـ 8 لبطولة دوري السوبر.

والجدير بالذكر، أن مواجهات دور الـ8 تقام بنظام best of 5 على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".