فشل النادي الأهلي في حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابي 1-1 مع صن داونز ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة يودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف.

وسجل الأهلي أرقاما سلبية بعد توديع البطولة حيث توقفت سلسلته التاريخية بالتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة عشر في تاريخه والسادسة على التوالي، حيث وصل الفريق الأحمر لنهائي هذه البطولة في نسخ "2020 و2021 و2022 و2023 و2024".

صن داونز نفسه كان آخر من تمكن من اجتياز الأهلي في دور إقصائي لدوري الأبطال، في ربع نهائي 2019.

فشل كولر في التأهل لنهائي هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعدما توج بأخر نسختين على حساب الوداد والترجي في أعوام 2023 و2024.

وبالتالي سيفشل الأهلي في خوض بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تقام لأبطال القارات من كل عام وذلك بعدما تقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية كل 4 سنوات.

كما فقد الأهلي فرصة ضمان التواجد في نسخة كأس العالم للأندية 2029 حيث لم يعد هناك سبيل أمامه إلا التصنيف فقط مثلما حدث في نسخة 2025 حيث تأهل من أفريقيا الأهلي والوداد نسخ 2020 و2022 بينما تأهل الترجي وصن داونز بوصفهم أفضل تصنيف في القارة.

الأهلي أيضا على أعتاب الموسم الصفري حيث يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد بيراميدز، كما أنه لم يشارك في بطولة كأس مصر في النسخة الحالية وودع بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

ولم يجد الأهلي أمامه إلا بطولة كأس العالم للأندية التي سينافس عليها، رغم وجود كم كبير من الأندية العالمية المشاركة في البطولة.