رئيس أوكرانيا : تنفيذ روسيا لقرار المحكمة الدولية لقانون البحار قد يفتح باب المفاوضات

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن تنفيذ روسيا لأمر المحكمة الدولية لقانون البحار التابعة للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانيين، الذين تم احتجازهم في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي، يمكن أن يؤدي إلى فتح طريق المفاوضات بين كييف وموسكو.

وكتب زيلينسكي -في صفحته على موقع "فيسبوك" حسبما أوردت قناة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت- "تنفيذ روسيا لقرار المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن إطلاق سراح البحارة والسفن الأوكرانية قد يصبح أول إشارة من القيادة الروسية على استعدادها الحقيقي لوقف الصراع مع أوكرانيا".

وأضاف "يمكن لروسيا أن تتخذ خطوة باتجاه فتح المفاوضات وحل المشكلات التي خلقتها بطريقة متحضرة" .. مشيرا إلى أنه سينتظر لمعرفة المسار الذي سيتم اختياره في الكرملين.

كانت المحكمة الدولية لقانون البحار قد طالبت روسيا في وقت سابق من اليوم بالإفراج عن السفن الحربية والبحارة الأوكرانيين، الذين تم احتجازهم في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي، وكان الجانب الروسي قد أبلغ المحكمة الدولية لقانون البحار بأنه لن يشارك في جلسات الاستماع، لأنه يرى أن هذه المحكمة ليس لها اختصاص النظر في مطالبات أوكرانيا بشأن حادث مضيق كيرتش.