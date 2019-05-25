بومبيو يؤكد أن الهدف من إبرام صفقة الأسلحة مع السعودية هو «ردع إيران»

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تجاوزت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشرعي الكونجرس للدفع من أجدل المضي قدما في 22 صفقة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من الشركاء يوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن مبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 1ر8 مليار دولار إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن سوف "تردع العدوان الإيراني وتبني قدرات الدفاع الذاتي لدى الشركاء".

وأوضح بومبيو أن استخدام هذا القرار كان الهدف منه "موقف لمرة واحدة فقط".

وكتب على موقع تويتر أن بعض هذه المبيعات قدمت للكونجرس قبل نحو 18شهرا إلى أن المشرعين "لم يتحركوا" للبت فيها.