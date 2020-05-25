الشرطة الألمانية توقف قائد سيارة مخمور مرتين في يوم واحد

أوقفت الشرطة الألمانية رجلا كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول مرتين في يوم واحد.

وذكرت الشرطة اليوم الاثنين أن دورية شرطة أوقفت الرجل،34 عاما على أحد الطرق السريعة بالقرب من مدينة فولدا أمس الأحد، بعدما لاحظت قيادته غير المتزنة.

واضطر الرجل إلى ترك سيارته وتسليم رخصة قيادته لأحد مراكز الشرطة.

وبعد ذلك جاءت شريكة حياته لتقله من مركز الشرطة، لكنه بدلا من أن يعود إلى المنزل، أراد الرجل نقل سيارته المركونة على الطريق إلى المنزل، لكن الشرطة أوقفته مجددا في طريق سريع آخر.

وبحسب بيانات الشرطة، سيُجرى محاكمة الرجل بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.