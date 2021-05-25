مصرع طفل غرقا بمياه البحر اليوسفي في سمالوط المنيا

انتشلت الأجهزة الأمنية بالمنيا، جثة طفل من البحر اليوسفي بقرية شوشة التابعة للمركز.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بمصرع طفل في العقد الأول من عمره غرقا بمياه البحر اليوسفي بقرية شوشة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، بقيادة العقيد أحمد الحيني مأمور المركز والعقيد محمد السعيد نائب مأمور المركز، والرائد الحسيني الشاروني رئيس مباحث المركز والرائد أحمد سمير من قوة المركز، تبين مصرع الطفل (يوسف رجب - 3 سنوات)، غرقا أثناء الاستحمام في البحر اليوسف للاستحمام أمام منزل جده صالح.

وعلى الفور تمكن الأهالي من استخراج الجثة والتحفظ عليها لحين معاينة النيابة العامة وإصدار تصريح دفن الجثمان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.