«إير فرانس» تعلن عدم تحليق رحلاتها في المجال الجوي لبيلاروسيا لحين إشعار آخر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) عدم تحليق طائراتها بعد الآن، في المجال الجوي لبيلاروسيا لحين إشعار آخر وذلك تماشيا مع توصيات الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ عقوبات جديدة ضد نظام الرئيس "الكسندر لوكاشينكو".

وقالت الشركة -في بيان نقله ذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الثلاثاء- إنها أحيطت علما باستنتاجات المجلس الأوروبي، ولذلك قررت عدم تحليق طائرتها في المجال الجوي البيلاروسي، موضحة أن الطائرات التي كانت في طريقها بالفعل إلى هناك ستشهد تعديل خطة رحلتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، بعد أن تم تحويل رحلة بين دولتين من دول الاتحاد قسرا إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا لاعتقال الصحفي المعارض "رومان بروتاسيفيتش".

يذكر أن لندن وكييف قررتا حظر تحليق طائراتهما في المجال الجوي للجمهورية السوفياتية السابقة، كما قررت شركات الطيران لوفتهانزا الألمانية والخطوط الإسكندنافية و"إير بلطيق" تعليق عملياتها في المجال الجوي البيلاروسي.