 قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا - بوابة الشروق
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قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة لتوعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا

غادة الدسونسى
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 8:52 م

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة "طرق الأبواب" لتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

واستهدفت الحملة 15 ألف سيدة ورجل، بإجمالي ٣٠٠٠ زيارة منزلية بمراكز وقرى محافظة البحيرة، حيث استهدفت الحملة القرى الكبرى فى كل مركز من مراكز المحافظة، وقامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين بمساعدة السيدات فى التعريف بتسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، كذلك توعيتهن بمساعدتهن فى التسجيل من خلال الخط المختصر ١٥١١٥، ومن خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

كما قاموا بتعريف الأهالى أهمية اللقاح وأكدوا أنه آمن على الصحة ومجرب فى كل دول العالم.

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