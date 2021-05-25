تصدير 32548 طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 21 سفينة متنوعة.



وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 32548 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27822 طنا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والأردن ونيوزلاندا، وإيطاليا وأسبانيا، وباكستان وكرواتيا، وألمانيا والصين والهند.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2301 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179693 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72651 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1350 طن قمح، متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5169 شاحنة.