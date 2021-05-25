تدريب 50 رائدة ريفية للتوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا بالمنيا

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لـ50 رائدة ريفية ولأعضاء الفرع والواعظات تمهيدًا لحملة طرق الأبواب "إحنا معاكي" والتي تبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمركزي العدوة وديرمواس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع وبحضور جيهان جميل المقرر المناوب والدكتور شنطورى إمام عضو الفرع وإسلام فرغلي مسئول مكتب الشكاوى.

يهدف التدريب إلى شرح أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا من النواحي الصحية، والتعريف بالتسجيل الإلكتروني وكيفية الدخول إلى الصفحة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصحة والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح، بالإضافة إلى مساعدة السيدات الراغبات في التسجيل وربطهن بقاعدة بيانات شاملة تمهيدًا لتسجيلهن على الموقع للحصول على اللقاح ومتابعتهن.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يطلق هذه الحملة في إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس الشرس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.