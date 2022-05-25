عكاشة: مصر اتخذت خطوات علمية ومنظمة لتحقيق الأمن الغذائي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العالم يمر بظرف استثنائي غير مسبوق، وتداعياته وتعقيداته تدخل في مناطق شائكة للغاية.

وأضاف في حواره لبرنامج "الحياة اليوم على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنه قبل 4 سنوات من الآن لم يكن هناك فيروس كورونا أو أزمة عالمية، وعلى الرغم من ذلك نفذت مصر منذ سنوات مشروعات قومية تنموية كبرى في كافة المجالات خاصة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لمصر.

وأشاد بافتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، مؤكدا أنه مشرف ويدعو للفخر والإعجاب والتقدير بتحويل الصحراء إلى أراض زراعية.

وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوات منظمة علمية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري، لافتا أن هناك دول في العالم لا يوجد بها سلع مثل الألبان واللحوم.

وأكد أن مصر نفذت خطة استراتيجية حقيقية منذ سنوات عديدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري لمواجهة أي أزمة عالمية.