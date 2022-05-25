أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد بالنقابة، عن تنظيم دورة تدريبية «منحة مجانية» حول «السلامة المهنية للصحفيين بالمناطق الخطرة»، والتي أهدتها اللجنة لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبوعاقلة التي اغتالتها رصاصات الغدر الصهيونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشمل الدورة العديد من المحاور التي تساعد الصحفيين على تجنب المخاطر والحفاظ على حياتهم أثناء التغطية الصحفية الميدانية في المناطق الملتهبة، ومن أبرزها قواعد السلامة المهنية للصحفيين أثناء التغطية الميدانية بمناطق الاشتباكات، والإعداد الكامل للصحفي قبل وأثناء التغطية الميدانية فى المناطق الخطره، ومهارات جمع وتحليل وتقاطع المعلومات بدون مخاطر، ومهارات التحرك على الجبهات الملتهبة وخلال الاشتباك.

كما تشمل الدورة مهارات التعامل مع ضحايا الاشتباكات والناجين والنازحين، وقوانين الحروب: (القانون الدولى وحماية الصحفيين، اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية – حقوق الأسرى)، وجلسات تحليل لحوادث إصابة واستشهاد الصحفيين بمناطق الحروب والنزاعات، وأخلاقيات التغطية الصحفية للأحداث بالمناطق الخطرة.