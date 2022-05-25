فقدان أكثر من 70 شخصا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن خفر السواحل في تونس، بأن أكثر من 70 شخصا فقدوا جراء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا.

وأعلن خفر السواحل في تونس، أن 76 شخصا يعتبرون في عداد المفقودين؛ إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية الشرقية، بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية وعلى متنه 100 مهاجر، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، أنه "تم إنقاذ 24 مهاجرا، وعمليات البحث جارية عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب-شرق)، حيث غرق القارب المطاط ليل الأحد/ الإثنين".