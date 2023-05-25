وزيرا خارجية العراق وفرنسا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية العراق فؤاد حسين، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونيا، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتشاور والتنسيق بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية حسبما أوردت قناة السومرية نيوز العراقية، أن وزير الخارجية العراقي أكد خلال الاتصال الهاتفي، أن مؤتمر بغداد المقبل سيركز على العلاقات الاقتصادية، معربا عن شكره لموقف الحكومة الفرنسية الداعمة للعراق في مختلف المجالات.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا الخطوات الأولية للتحضيرات ل‍مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة، مؤكدا أن مؤتمر بغداد القادم سيركز على العلاقات الاقتصادية لدول الجوار العراقي وكيفية تحويل التكامل الاقتصادي إلى التكامل في هذا المجال، إلى جانب تطورات الوضع الإقليمي وتخفيف التوترات بين بلدان المنطقة.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية الفرنسية بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنة عمل وزارة الخارجية في إزالة بعض العقبات أمام الاتفاق بين شركة "توتال" والحكومة العراقية، والعمل في مجال الغاز الذي سيؤدي إلى زيادة الإيرادات العراقية ويقلل تأثير مخاطر البيئة؛ بسبب حرق الغاز.