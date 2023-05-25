علماء: حيتان الأوركا أغرقت 3 قوارب جنوب أوروبا العام الماضي

كشف علماء في مجال الأحياء البحرية إن حيتان الأوركا أغرقت ثلاثة قوارب جنوب أوروبا العام الماضي، لافتين إلى أنهم لا يعلمون السبب وراء هذا السلوك غير المعتاد.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه بعد خروج مركب شراعي من المغرب في رحلة إلى البرتغال، لاحظ الطاقم وجود مشكلة في الدفة، ثم صاح أحدهم بما رآه: "حيتان أوركا! حيتان أوركا!".



وبحسب قبطان المركب ومصور على متنه ومقطع فيديو للحادث، واصلت الحيتان التحرك مع القارب، وتوجيه ضربات إليه من الجانب، وقضم الدفة. وعلى مدار حوالي ساعة، بعث الطاقم بإشارة إلى حرس السواحل الإسباني بشأن المأزق، فيما حاولوا الحفاظ على الهدوء.



وقال ستيفن بيدول، المصور، الذي كان يشارك في تدريب على الإبحار مدته أسبوع عندما بدأت تلك المواجهة: "لم يكن هناك شيء يمكننا فعله، تعيش حالة ذهول وفي نفس الوقت تشعر بالتوتر".



من جهته، أوضح القبطان جريجوري بلاكبيرن، أنه صارع من أجل السيطرة على القارب عندما اصطدمت به حيتان الأوركا، حيث أثرت على الدفة، وفي النهاية تمكن القارب من العودة إلى مدينة طنجة بالمغرب.



وبحسب "نيويورك تايمز"، لاحظ علماء البحار الحادثة، في 2 مايو الجاري، وقالوا إن مجموعة صغيرة من حيتان الأوركا قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية واصلت نمط سلوك محير.



وقال الباحثون إن حيتان الأوركا تسببت في غرق ثلاثة قوارب منذ الصيف الماضي، وتعطيل رحلات العشرات من القوارب الأخرى.



وذكرت "نيويورك تايمز" أن حيتان الأوركا، رغم أنها حيوانات مفترسة تصطاد أسماك القرش والحيتان، لا تعتبر خطر على البشر عمومًا.



وقال علماء البحار إن تلك الحيتان، وهي الأكبر ضمن عائلة الدلافين، عُرف عنها أنها تلمس القوارب وترتطم بها وتتبعها، لكن صدمها أمر غير معتاد.



وبدأت مجموعة صغيرة من حيتان الأوركا، يبلغ عددها حوالي 15، ضرب القوارب في شتى أنحاء إسبانيا عام 2020، ووصف الباحثون هذا السلوك بأنه غير شائع ودوافعه غير واضحة.



من جهته، قال ألفريدو لوبيز فرنانديز، عالم الأحياء بجامعة أفيرو في البرتغال، الذي نشر دراسة حول هذا الموضوع في يونيو الماضي: "نعلم أنه سلوك معقد لا علاقة له بالعدوان"، مشيرا إلى أن حيتان الأوركا لم تظهر أي مؤشر على الرغبة في إلحاق الأذى بالبشر.



وفي معظم المشاهدات، لا تغير حيتان الأوركا سلوكها أو تقدم على تلامس بدني، بحسب مجموعة "أتلانتيك أوركا ووركينج جروب"، التي بدأت تتبع تلك المواجهات في 2020.



وقالت المجموعة إنه منذ الزيادة الأولية في ذلك العام، تم توثيق اقتراب حيتان الأوركا من السفن أو ردود فعلها حوالي 500 مرة، مما تسبب في أضرار مادية حوالي 20% من الوقت، في البحار قرب المغرب والبرتغال وإسبانيا.



وعلى الرغم من أن مشاهدة حيتان الأوركا أمر معتاد، لا يعرف العلماء كيفية إيقاف السلوك الأخير للمجموعة الصغيرة، والذي جعل البحارة قلقين بشأن السلامة والأضرار التي لحقت بالسفن.