رئيس هيئة قناة السويس: الإنقاذ البحري نجح في تعويم سفينة شحن جنحت بالمجرى الملاحي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح الإنقاذ البحري بالهيئة في "التعامل باحترافية" مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع "شين هاي تونج"، بعد أن توقفت بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة في وقت مبكر صباح اليوم الخميس.

وقال الفريق أسامة ربيع لقناة القاهرة الاخبارية، إن الإنقاذ البحري تمكن من قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

وأضاف أن قوافل السفن ستعود للسير في مجرى القناة بشكل طبيعي بعد قليل.

وكانت شركة "ليث ايجينسيز" للخدمات الملاحية أعلنت في تغريدة نجاح جهود تعويم سفينة ترفع علم هونج كونج، كانت جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس عند 159 كيلومترا.

وذكرت الشركة في وقت سابق اليوم أن السفينة جنحت وتركت خلفها أربع سفن من قافلة سابقة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى من السفن.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع XIN HAI TONG 23 خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

يبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190 مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طن والقاطرات السويس 1 والسويس 2 بقوة شد 75 طن لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات، وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

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ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.