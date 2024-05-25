الأهلي يربح 4 ملايين دولار بعد تتويجه بدوري الأبطال

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انتعشت خزينة الأهلي بمكافأة مالية جديدة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة في تاريخه.

وفاز الأهلي باللقب على حساب الترجي التونسي بعد الفوز 1/صفر في القاهرة مساء اليوم السبت بعد التعادل السلبي ذهابا على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وضمن الأهلي بعد التتويج باللقب الحصول على 4 ملايين دولار قيمة المكافأة المالية المخصصة للبطل.

وعزز المارد الأحمر رقمه القياسي بكونه أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري الأبطال مبتعدا بفارق سبعة ألقاب عن أقرب منافسيه الزمالك ومازيمبي الكونغولي اللذين فازا باللقب 5 مرات بينما تجمد رصيد الترجي التونسي عند 4 ألقاب.