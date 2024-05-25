تقام مساء اليوم السبت عدة مباريات هامة لعل أبرزها وأهمها هو إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي يجمع بين الأهلي والترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءً.

ومن بين المباريات الهامة أيضا، يلتقي فريق الداخلية مع المقاولون العرب على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم السبت

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي × الترجي.. الثامنة مساءً.

الدوري المصري

الداخلية × المقاولون.. السادسة مساءً.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × ريال بيتيس.. التاسعة مساءً.

دوري أبطال آسيا

العين × يوكوهاما مارينوس.. السابعة مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد.. الخامسة مساءً.

كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن × باير ليفركوزن.. التاسعة مساءً.

كأس فرنسا

أولمبيك ليون × باريس سان جيرمان.. العاشرة مساءً.