وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وأحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول، للعام الدراسي 2023-2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات بشكل جيد داخل جميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر.

وشدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات أو السماعات أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.