وزير خارجية إندونيسيا يدعو للتوصل لحل سلمي لأزمة ميانمار

أكد وزير خارجية إندونيسيا سوجيونو، التزام بلاده نحو تشجيع التوصل لحل سلمي للأزمة في ميانمار.

وأدلى الوزير بهذا التصريح خلال مشاورات موسعة غير رسمية بشأن تطبيق الإجماع المؤلف من خمس نقاط، ضمن القمة الـ46 لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقدة في ماليزيا.

وذكرت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء، أن سوجيونو قال في بيان اليوم الأحد "إندونيسيا ملتزمة بتشجيع التوصل لحل سلمي في ميانمار. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال وحدة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والتحرك بناء على مبادئ الإجماع والتضامن".

كما أكد أهمية تطبيق مبادئ الإجماع المؤلفة من خمس نقاط - وهو اتفاق تم التوصل إليه بعد الانقلاب العسكري في ميانمار خلال عام 2021- يركز على إنهاء العنف وتوسيع المساعدات الإنسانية وضمان حوار شامل يضم جميع الأطراف في ميانمار.

ويذكر أن الحرب الأهلية في ميانمار بدأت منذ عام 2021، عندما نظم الجيش انقلابا ضد الحكومة الديمقراطية الشرعية، وألقى القبض على أون سان سو تشي.