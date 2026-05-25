إصابة 4 فلسطينين بينهم طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه قارب في بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة الصيادين الثلاثة.

وفي السياق، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما في قدميه، حيث جرى نقله إلى المستشفى.

وكان طفلان قد أصيبا يوم أمس بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.