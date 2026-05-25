منتخب مصر يواصل استعداداته لودية روسيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته، اليوم، داخل مركز المنتخبات الوطنية تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني، استعدادًا لمواجهة منتخب روسيا وديًا يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة، ضمن التحضيرات الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة المنتخب يوم 30 مايو إلى ولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل، قبل انطلاق مشوار الفراعنة في المونديال.

وشهد مران المنتخب عقد محاضرة فنية من جانب الجهاز الفني، تم خلالها استعراض بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمواجهة روسيا، إلى جانب تحليل مباريات المنتخب الروسي للوقوف على نقاط القوة والضعف.

وشارك في التدريبات 23 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، حسام عبدالمجيد، كريم حافظ، أحمد فتوح، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد السيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى زيكو، إبراهيم عادل، محمود تريزيجيه، وأقطاي عبدالله.

كما حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور المران لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، برفقة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.