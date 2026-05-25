محافظ جنوب سيناء: نسبة الإشغال السياحي الأجنبي بالمحافظة تجاوزت 80%

قال الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تضم 5 مدن سياحية رئيسية، هي شرم الشيخ، دهب، ونويبع، طابا، رأس سدر.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى ارتفاع نسب الإشغال الأجنبي بالمحافظة لأكثر من 80%، مضيفًا أنها بلغت الـ100% في كل من طابا ودهب.

وأضاف أن مدينة شرم الشيخ استقبلت الأسبوع الماضي واحدة من أكبر السفن السياحية على مستوى العالم، والقادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها أكثر من 5000 راكب، لقضاء يوم بها، معلقًا: «وصلوا 6 صباحًا وغادروا في حدود 1 بليل فالحقيقة زي داي يوز كدا في شرم الشيخ».

وأوضح أن هذه الرحلات تتكر بصفة شبه أسبوعية، لافتًا إلى إقبال المصريين أيضًا على مدينة جنوب سيناء، قائلًا: «المصريين بيحبوا جدًا محافظة جنوب سيناء بكافة أجزائها وهي الحقيقة بتتناسب مع كافة المستويات بدءًا من رأس سدر وانتهاء بطابا».

وأكد استعداد المحافظة لعيد الأضحى، وتفعيلها جميع غرف العمليات، لافتًا إلى الحملة التي نُفذت مؤخرًا على جميع المطاعم بالمدن السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات التي اقرتها وزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء.