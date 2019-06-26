واشنطن: نسعى إلى إنهاء النزاع وفتح باب الدبلوماسية مع إيران

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء النزاع وفتح باب الدبلوماسية مع إيران.

وقال إسبر - خلال زيارته الأولى لبروكسل، وفقا لقناة سكاي نيوز" الإخبارية" - إنه يريد من أعضاء الناتو التعبير عن القلق والغضب إزاء أنشطة إيران في المنطقة، مضيفًا أن ذلك سيكون خطوة أولى جيدة.

وأضاف أنه "يريد أيضًا من الحلفاء أن يدعموا أي مجموعة من الخطوات التي قد نعتبرها جديرة بالمشاركة فيها للمساعدة ومنع وقع نزاع وإظهار عزمنا وما نحاول ونريد أن نقوم به هو إغلاق باب النزاع وفتح باب الدبلوماسية".

ومن المقرر أن يشارك إسبر، الذي تولى مهام وزير الدفاع يوم 24 يونيو الجاري، في اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو في بروكسل.