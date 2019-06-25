سكرتير مجلس الأمن الروسي: الطائرة الأمريكية كانت تحلق فوق أراضي إيرانية عندما تم إسقاطها

دافعت روسيا عن حليفتها إيران اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن الطائرة الأمريكية المسيرة كانت تحلق فوق الأراضي الإيرانية عندما تم إسقاطها فى الأسبوع الماضى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن نيقولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، قوله: "لدي معلومات من وزارة الدفاع الروسية بأن هذه الطائرة المسيرة كانت موجودة داخل المجال الجوي الإيراني".

وجاءت تصريحات باتروشيف خلال مشاركته في قمة ثلاثية في القدس مع مستشاري الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والأمريكي جون بولتون.

ورفض باتروشيف، بحسب تاس، مزاعم تفيد بأن إيران هي قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعا إسرائيل والولايات المتحدة - غريمي إيران – إلى التعاون الوثيق مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب في سورية.

وقال باتروشيف إن "إيران كانت ومازالت حليفا وشريكا لنا.. وإن أي محاولة لتقديم طهران على أنها تهديد كبير للأمن الإقليمي، أو أنها شأنها شأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو شأن جماعة إرهابية أخرى، هو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وفي مستهل المحادثات الثلاثية ، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جهود بلاده "لمنع إيران من ترسيخ نفسها عسكريًا في سورية ، في الوقت الذي تنادي فيه بنشاط وبصراحة بتدميرنا".

بالإضافة إلى ذلك، وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إيران بأنها "هي مصدر العداء والعدوان في الشرق الأوسط.

واعتبر بولتون أنه رغم التدابير العقابية، فإن الرئيس دونالد ترامب "يبقي الباب مفتوحا لمفاوضات حقيقية. وكل ما يتعين على إيران فعله هو عبور ذلك الباب المفتوح".

وأضاف :"بينما نحن نتحدث يجوب ممثلون للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط، بحثا عن مسار للسلام". ورداً على ذلك ، كان صمت إيران يصم الآذان".

ولفت إلى أن استفزازات إيران هي "دليل واضح على التهديد الرئيسي الذي تمثله" في إشارة إلى سعيها لتطوير أسلحة نووية

ووقع ترامب أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة "مؤثرة بقوة" ضد إيران، تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والعديد من قادة الحرس الثوري. وأعلن البيت الأبيض أنه يجري التخطيط أيضا لفرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف.