تخريب مقبرة يهودية في العاصمة الاستونية تالين

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قام مخربون مجهولون باسقاط شواهد عدد من القبور بمقبرة يهودية في العاصمة الاستونية تالين، وهو ما أدانه المجتمع اليهودي.

وذكرت إذاعة /إي أر أر دوت إي إي/ اليوم الثلاثاء، أن الشرطة تحقق في الحادث.

ووصف المجتمع اليهودي في أستونيا الحادث في بيان له بأنه" فعل تخريبي قبيح" وهو مهين ومخيف وغير مقبول.

وأُبلغت السلطات بحدوث واقعة أخرى تضمنت تشوية عدد من شواهد القبور الضخمة قرب موقف حافلات في تالين برسوم لصلبان معقوفة وهو شعار النازية.

وأقيمت هذه المقبرة اليهودية قبل 110 عاما، وهي تحتوي على نصب تذكاري لضحايا المحرقة النازية لليهود أثناء احتلال النازيين لاستونيا، وكذلك نصب آخر لضحايا عمليات الترحيل الجماعي التي قامت بها سلطات الاحتلال السوفيتية عام 1941.

وأثناء الحرب العالمية الثانية، تعرضت استونيا للاحتلال من ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي.