رئيس الوزراء اليمني يثمن الدعم الصيني الثابت للشرعية في بلاده

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بالدعم الصيني الثابت للشرعية اليمنية، وما تبديه من حرص على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ومساندتها للجهود الأممية لإحلال السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم/الخميس/، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، حيث جرى مناقشة الأوضاع على الساحة الوطنية، وتداعيات المستجدات الأخيرة بما في ذلك جائحة "كورونا" ورفض ميليشيات الحوثي لهدنة وقف اطلاق النار التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية، إضافة إلى تنفيذ اتفاق الرياض، والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين إزاء مجمل هذه التطورات.



وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد أن الحكومة تعاملت إيجابيًا مع كل فرص السلام، وآخرها المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي لتوحيد الجهود لمواجهة وباء "كورونا"، لكن ميليشيات الحوثي لا تزال تقابل ذلك بالمزيد من التعنت والتصعيد واستهداف المدنيين دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للدفع بتنفيذ اتفاق الرياض وما أبدته الحكومة من نوايا جادة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق.



وتطرق رئيس الوزراء إلى الدور المعول على الصين لإسناد جهود الحكومة في التعامل مع جائحة "كورونا"، وكذا في المجالات الاقتصادية وغيرها، لافتًا إلى التحديات الماثلة على ضوء الأزمات المركبة المستجدة والجهود المبذولة للتعامل معها.



من جانبه، جدد السفير الصيني، موقف بلاده الداعم للشرعية ووحدة واستقرار اليمن، ومساندة الجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، وكذا دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي، منوهًا بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.