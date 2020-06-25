 غداً.. قطع المياه في 18 منطقة بأسوان لأعمال ربط محطة «فريال» - بوابة الشروق
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غداً.. قطع المياه في 18 منطقة بأسوان لأعمال ربط محطة «فريال»

قطع المياه- تعبيرية
قطع المياه- تعبيرية
أ ش أ:
نشر في: الخميس 25 يونيو 2020 - 5:00 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2020 - 5:00 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع مياه الشرب في 18 منطقة بمدينة أسوان اعتباراً من غد /الجمعة/ لمدة 11 ساعة، نظراً للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان رفعت إسماعيل - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه "نظراً للقيام بأعمال ربط خط محطة مياه فريال 300 مم بخط آخر 300 مم، سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلى – الحصايا – عزبة الوادي – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر – عباس فريد)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي /السبت/".
وناشد المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة" .

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