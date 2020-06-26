البرازيل تعتزم اخضاع 20%من سكانها لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه بعد أيام من تخطى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل حاجز المليون، أطلقت وزارة الصحة خطة لإخضاع أكثر من 20% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 210 ملايين نسمة لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وتمثل هذه الخطوة زيادة في جهود الحكومة لمكافحة الفيروس في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، التي لم تشهد تعيين وزير صحة دائم منذ شهر مايو، وسجلت قارة أمريكا اللاتينية أكثر من 2ر2 مليون إصابة وأكثر من 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

ويأتي نصف الوفيات اليومية على مستوى العالم الآن من أمريكا اللاتينية.

وتحتل البرازيل والمكسيك الصدارة من حيث عدد الوفيات، وسجلت المكسيك أمس الأربعاء 947 حالة وفاة، مما رفع عدد الوفيات إلى 24324، وأضافت البرازيل 1185 إلى إجمالي الوفيات التي تبلغ 53830.