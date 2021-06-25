روسيا: انطلاق تدريبات عسكرية في البحر المتوسط وإرسال مقاتلات حديثة لسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إرسال مقاتلات عسكرية حديثة طراز "ميج 31 كا" قادرة على حمل صواريخ "كينجال" إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.



وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "انطلقت في البحر الأبيض المتوسط ​​في 25 يونيو تدريبات مشتركة بين القوات البحرية الروسية والقوات الجوية وبأمر من القيادة سيتم إشراك مقاتلات من طراز /ميج 31 كا/ الحاملة لصواريخ كينجال في سوريا"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك"الروسية للأنباء.



وتأتي التدريبات العسكرية في البحر المتوسط وسط توترات تشهدها العلاقات بين روسيا وحلف شمال الاطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على خلفية توسع الحلف شرقا، وهو ما تعتبره موسكو تهديدا لأمنها.



وفيما يتعلق بالصاروخ "كينجال"، تعادل سرعته 10 أمثال سرعة الصوت، ويتبع مسارا متعرجا وهو ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.