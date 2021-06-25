الخارجية الفلسطينية: عدم إخلاء بؤرة أبيتار الاستيطانية محاولة مقصودة لشرعنتها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عدم إخلاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للبؤرة الاستيطانية "أبيتار" المقامة على أراضي المواطنين في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، متعمد ومقصود في محاولة لشرعنتها، وإيقاع مزيد من الضحايا في صفوف المواطنين العزل.

وحملت الوزارة ،في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إقامة هذه البؤرة، وعن جميع الاعتداءات المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني في بيتا والبلدات المجاورة.

وأكدت أن حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرضه وحقوقه، مكفول في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، كما أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني، وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي.