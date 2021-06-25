محكمة أمريكية تصدر حكما اليوم بحق الشرطي السابق المدان في قضية جورج فلويد

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من المقرر أن تصدر محكمة في مدينة مينيابولس الأمريكية اليوم الجمعة حكما بحق رجل الشرطة الأبيض السابق ديريك شوفين المدان في المحاكمة الخاصة بمقتل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد.

وأدانت هيئة محلفين في نهاية نيسان/أبريل الماضي شوفين بالقتل من الدرجة الثانية. وطالب الدفاع بإصدار حكم مع وقف التنفيذ بحق الشرطي السابق، فيما طالب الادعاء، بسجنه ثلاثين عاما.

وأدت وفاة فلويد بشكل عنيف في 25 أيار/مايو 2020 خلال عملية شرطية في مينيابوليس إلى مظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

وتوثق مقاطع فيديو كيف أن رجال الشرطة طرحوا الرجل، الأعزل، أرضا، ثم ضغط شوفين بركبته على رقبة فلويد لمدة تسع دقائق، وكان الأخير يتوسل له من أجل يمكنه من التنفس، قبل أن يفقد وعيه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

كان رجال الشرطة اعتقلوا فلويد بناء على شبهة شراء عبوة سجائر بعشرين دولارا مزورة.

وتبين أيضا أن الشرطي الأبيض السابق مدان بقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.

وقال خبراء إنه رغم قرار الإدانة المكون من ثلاثة أجزاء، لن يصدر الحكم بحق شوفين سوى على التهمة الأكثر خطورة بموجب القانون الحالي في ولاية مينيسوتا.

وأقر القاضي بيتر كاهيل بخطورة الجريمة، ويواجه شوفين السجن لما يصل إلى أربعين عاما.