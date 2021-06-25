مستشارة ألمانيا تعتزم مواصلة الدعوة إلى حوار أوروبي مع روسيا

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواصلة دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات مع روسيا، رغم فشل مقترحها في هذا الشأن خلال القمة الأوروبية الأخيرة.

وقالت ميركل في بروكسل اليوم الجمعة إنه يتعين العودة إلى هذا الأمر خلال القمم المقبلة، مؤكدة أنها لا ترى أن إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل مكافأة للكرملين.

وذكرت ميركل أنه حتى خلال حقبة الحرب الباردة كانت هناك محادثات مع الاتحاد السوفيتي، في ظل أحلك الظروف، مؤكدة أنه من الأفضل أن يتحدث الاتحاد الأوروبي مع روسيا أكثر مما لو تحدثت كل دولة عن نفسها، وقالت: "نريد أيضا أن يكون لدينا رأي موحد في علاقتنا مع روسيا".

وخلال فعاليات القمة الأوروبية، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على الرد بشدة على الأعمال "الخبيثة" من جانب روسيا، لكن المحاولة الفرنسية-الألمانية لإرسال عروض محادثات جديدة إلى بوتين - إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات جديدة - باءت بالفشل. ووفقا لدبلوماسيين، فإن دول شرق أوروبا، على وجه الخصوص، مثل بولندا ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا، عارضت هذا الأمر.