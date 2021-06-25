 محافظ بورسعيد: عزل سكرتير حى المناخ لتقاعسه عن العمل - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: عزل سكرتير حى المناخ لتقاعسه عن العمل

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:11 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 1:12 م

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قرارا بعزل ياسر عرفات سكرتير حى المناخ من مهام منصبه وذلك بسبب لتقاعسه وتقصيره فى أداء مهامه ووظائفه المنوطة إليه بالحي.

وقال المحافظ في بيان إعلامي اليوم، إنه لن يسمح بالتقصير فى المهام والواجبات التى تخص المواطنين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن والارتقاء بالمحافظة فى كافة المجالات.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أى موظف يتقاعس فى أداء مهامه، ولن يسمح إلا بالأشخاص الذين يؤدون وظائفهم على أكمل وجه لخدمة المواطن اولا ، ولدفع مسيرة التنمية.

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