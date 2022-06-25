العلماء يطالبون بالمزيد من الأموال من مجموعة السبع لمواجهة التغير المناخي

طالب العلماء، قبل بدء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بتخصيص المزيد من الأموال من الدول المشاركة لمواجهة التغير المناخي.



وقال أكسل بيرجر نائب مدير المعهد الألماني للتنمية والاستدامة في منتجع جارميش-بارتنكيرشن بجبال الألب في ولاية بافاريا قرب مقر انعقاد القمة اليوم السبت إن هناك حاجة لأموال أكثر من الـ 100 مليار دولار التي تعهدت الدول الصناعية بتقديمها للدول التي تأثرت بالاحتباس الحراري.



وتنعقد قمة مجموعة السبع في قصر إلماو قرب منتجع جارميش-بارتنكيرشن بجبال الألب في ولاية بافاريا الألمانية بدءا من غد الأحد. ويستضيف المستشار الألماني أولاف شولتس القمة حيث تتولى ألمانيا رئاستها.



وتحدث شولتس اليوم عن مهمة إنشاء "ناد للمناخ" تتعاون فيه الدول الراغبة في تحقيق هذا الهدف.



لكن بيرجر طالب بأن يعالج "نادي المناخ" مشكلات الدول النامية ويشجع الشراكات الرامية إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.



وقال دينيس سنوار خبير الاقتصاد الكلي ورئيس مبادرة الحلول العالمية إن النادي يتعين أن يعالج أيضا المخاوف الاجتماعية.