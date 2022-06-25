الدفاع البريطانية: أكثر من 12 ألف شخص عبروا من فرنسا في 2022

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن إجمالي أعداد الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي (بحر المانش) من الساحل الفرنسي في قوارب صغيرة بلغ حتى الان 12 ألف شخص.



ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية بحسب ما أوردته صحيفة (ذا جارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فإن نحو 231 شخصا وصلوا أمس الجمعة في خمسة قوارب صغيرة ما رفع إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا من فرنسا منذ مطلع يناير الماضي 12 ألفا و159 شخصا.



وردا على سؤال وجه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن الأرقام التي سيستخدمها للحكم على فعالية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، أوضح أنه لن يعطي أرقاما، مشيرا إلى أنها "سياسة إنسانية".



وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأسبوع الأكثر ازدحاما للعبور كان من 11 إلى 17 أبريل الماضي عندما تم إحضار 1792 شخصًا إلى البلاد عبر بحر المانش.



يذكر أن سياسة جونسون التي تستهدف ردع طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، تعرضت لانتكاسة منتصف يونيو الجاري بعد أن تمكنت دفعة من المهاجرين كانت في عداد أول رحلة ترحيل إلى رواندا، من الحصول على إرجاء قانوني في الدقائق الأخيرة.



ومنعت الرحلة الممولة من دافعي الضرائب بقيمة 500 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 600 ألف دولار أمريكي قبل دقائق من موعد إقلاعها، بعد تدخلات قامت بها "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".



من جانبها، أصرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في ذلك الوقت، على تأكيد أن الخطة ستبقى قائمة، قائلة إنه "سيتم وضع عدد من الأفراد الذين أخرجوا من الطائرة على متن الرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أنه لن يتم التراجع عما تعتبره المملكة المتحدة التصرف الصحيح والانجاز لخطط البلاد.