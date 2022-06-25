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جنوب أفريقيا تمنح التسجيل المشروط للقاح كورونا الصيني

(د ب أ)
نشر في: السبت 25 يونيو 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2022 - 7:21 م
يمكن الآن استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية الصينية "سينوفاك بيوتيك المحدودة" في جنوب أفريقيا.

وأعلنت شركة "سينوفاك بيوتيك" أن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا منحت التسجيل المشروط للقاح كوفيد 19 الصيني "كورونا فاك".

ويتم إعطاء اللقاح عن طريق الحقن العضلي في جرعتين يفصل بينهما بين 14-28 يوما من تاريخ الجرعة الأولية للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما.

وسجلت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا "كورونا فاك" بشروط في 14 حزيران/يونيو 2022. وتشمل الشروط أن يتم توفير اللقاح وإعطائه وفقا لخطة التطعيم ضد كوفيد-19 التابعة لوزارة الصحة الوطنية في جنوب أفريقيا والمبادئ التوجيهية المعمول بها.

وذكرت سينوفاك أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 متاح في أكثر من 60 دولة، بإجمالي إمدادات يبلغ نحو 9ر2 مليار جرعة.

وتم ترخيص "كورونا فاك" سابقا للاستخدام الطارئ بشروط من قبل هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا في 3 يوليو 2021.

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