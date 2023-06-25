وزيرة الخارجية الألمانية تدعو مواطني جنوب إفريقيا إلى تفهم موقف أوكرانيا

دعت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، مواطني جنوب أفريقيا إلى تفهم موقف أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من جانب جارتها روسيا.

يأتي ذلك قبل الزيارة التي تزمع السياسية المنتمية إلى حزب الخضر القيام بها إلى جنوب أفريقيا.

وكتبت بيربوك في صحيفة "صنداي تايمز" الجنوب أفريقية في مقال ضيف: "أفهم أن من الممكن لشخص يعيش في بلد يقع على مسافة 9000 كيلومتر أن يسأل: لماذا ينبغي علينا أن نتدخل؟ لكنني أود أن أشجع كل واحد على أن يسأل: أي رد فعل أنتظره من المجتمع الدولي إذا وقعت هذه الحرب في جواري؟".

ورأت بيربوك أن على كل بلد أن يحدد ما إذا كان سيسمح بأن يصبح سلوك كسلوك روسيا هو القاعدة: "لا أدري كيف يمكن أن يكون ذلك في مصلحة أي بلد".

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع نظيرتها الجنوب أفريقية ناليدي باندور في بريتوريا بعد غد الثلاثاء، ومن المتوقع أن يكون للتعامل مع روسيا دور محوري في هذه المحادثات.

وتعلن جنوب أفريقيا رسميا التزامها الحياد حيال الصراع في أوكرانيا. وكان الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا توجه مؤخرا إلى روسيا وأوكرانيا برفقة وفد أفريقي للتوسط بين طرفي الصراع لكن لم تسفر هذه الجهود عن نجاح يذكر.

وقالت بيربوك إن "المبادرة الأفريقية للسلام يمكن أن تكون فرصة جيدة لتفعيل ثقل جنوب أفريقيا"، مشيرة إلى أهمية صوت جنوب أفريقيا على المسرح الدولي "فعندما يعترض بلد مانديلا وديسموند توتو على الظلم، سينصت العالم".

ودعت الوزيرة الألمانية في مقالها أيضا إلى التعاون في مجال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وأكدت أهمية المساواة ومكافحة الفساد.