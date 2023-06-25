موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته للمواجهة الصعبة أمام فريق غزل المحلة، ضمن الأسبوع 32 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك يوم الجمعة الماضية، فوزًا حاسمًا على فاركو بنتيجة 3-1 ليتأهل الفارس الأبيض إلى دور الثمانية لمواجهة المقاولون العرب من بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2022-2023.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 9 والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد خسر مباراة الدور الأول أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1 ضمن الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 53 نقطة، بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بـ32 نقطة.