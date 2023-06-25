تباينت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد، 25 يونيو 2023، بينما استقرت أسعار الفاكهة.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.25 إلى 4.25 جنيه.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

استقر أسعار الكوسة لتتراوح ما بين 8 إلى 13 جنيها.

استقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيها واحدا لتتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

وزادت أسعار الباذنجان 1.5 لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

استقر سعر الفلفل الرومي ليترواح ما بين 9 إلى 14 جنيها.

استقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح ما بين 7 إلى 12 جنيها.

وصعدت أسعار الملوخية 50 قرشا لتتراوح بين 4 إلى 5.5 جنيه.

استقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البامية لتتراوح بين 24 إلى 30 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي جنيها ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 22 جنيها.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 8 إلى 15 جنيها.

استقرت أسعار التفاح المصري ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

وسجلت أسعار التين البرشومي ما يتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

استقر أسعار المانجا البلدي ما يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

وسجلت أسعار الخوخ البلدي ما يتراوح بين 12 إلى 28 جنيها.

وسجلت أسعار البرقوق السكري ما يتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.