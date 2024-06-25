ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع بطاريات الليثيوم بكوريا الجنوبية إلى 23 بعد العثور على جثة أخرى

انتشل عمال الإنقاذ جثة أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد اندلاع حريق في مصنع لبطاريات الليثيوم بمدينة هواسونج جنوب سول، فيما يعد أحد أسوأ الحوادث التي تشهدها مصانع الكيماويات في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد القتلى إلى 23 شخصا، جراء الحريق الذي دمر مصنع شركة "آريسيل" لصناعة بطاريات الليثيوم في هواسونج، الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب سول، في اليوم السابق. كما أصيب في الحادث 8 آخرون، منهم اثنان أصيبا بجروح خطيرة.

وقبل وقت قصير من حلول الظهر، انتشل رجال الإنقاذ جثة أخرى يُعتقد أنها تعود لعامل لا يزال مفقودا، من تحت عوارض الحديد المنهارة وغيرها من الحطام.

وتمت تعبئة نحو 100 فرد واثنين من كلاب الإنقاذ خلال فترة النهار، للمشاركة في عمليات البحث التي استمرت منذ اليوم السابق.

وتم العثور على جميع الضحايا المتوفين في الطابق الثاني من المصنع، حيث شهد بداية اندلاع الحريق ، بينما كانوا يقومون بفحص وتغليف منتجات البطاريات النهائية.

وقالت الشرطة إن الضحايا بينهم 17 صينيا، و5 كوريين، وفرد واحد من لاوس.

وبدأ فريق من الشرطة والإطفاء وعمال الطب الشرعي ومسؤولين حكوميين آخرين تحقيقا مشتركا في موقع الحريق عند الظهر لتحديد سبب الحادث.

وطلبت الشرطة تشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة.