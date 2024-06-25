أعلن برنامج الأغذية العالمي في السودان، اليوم الثلاثاء، إنه يجري توزيع مساعدات لـ200 ألف شخص في ولاية الجزيرة السودانية للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي

وأشار البرنامج إلى أن التوزيع يجري في جميع أنحاء الولاية، التي وصفها بأنها سلة الخبز للسودان.

وكان برنامج الأغذية العالمي «الفاو»، حذر يوم السبت الماضي، من أن «الوقت ينفد أمام جهود منع المجاعة في السودان»، مؤكدًا أنه «يعمل بشكل عاجل للوصول إلى الأسر المحتاجة».

وذكر في بيان عبر موقعه الرسمي، أن 2.6 مليون سوداني في مناطق القتال النشط، مثل: الخرطوم وكردفان ودارفور والجزيرة، معرضون لخطر المجاعة.

وتتزايد المخاوف الدولية والإقليمية من انزلاق السودان نحو الفوضى الشاملة خصوصا في ظل اتساع رقعة الحرب وشمولها أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.

وحذرت اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة الشهر الماضي، من أن السودان سيواجه مستقبلاً «كابوسيًا» إذا لم يحدث تغيير فوري وكبير هناك، وذلك مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة من البلاد.

وذكرت اللجنة أن 18 مليون شخص في السودان يعانون من الجوع الشديد، بما في ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، محذرة من أن «المجاعة تقترب بسرعة من الملايين من الناس في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم».