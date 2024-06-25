سفير الفلبين بالقاهرة: لدينا علاقات دبلوماسية وسياسية استثنائية مع مصر

قال سفير الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو، إن سفارة الفلبين بالقاهرة تعتبر أول بعثة فلبينية يتم إنشاؤها فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا: "لدينا علاقات دبلوماسية وسياسية استثنائية مع مصر".

وأوضح أن البلدين من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، ويتقاسمان نفس المواقف فى مختلف المنظمات متعددة الأطراف، ولدينا نفس التطلعات لشعبنا، ونهدف إلى تحقيق السلام والازدهار لأمتنا.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، فى حفل نظمته سفارة الفلبين بمناسبة الذكرى الـ126 لإعلان استقلال الفلبين، تحت شعار (الحرية. المستقبل. التاريخ).

وتابع: وعلى هذا الأساس فإننا ملتزمون بدفع علاقاتنا الثنائية إلى الأمام فى مختلف المجالات، موجها الشكر للسفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية والحكومة والمجتمع المصرى على تعاونهم للوصول إلى هذه الأهداف.

وقدم السفير، الشكر للحكومة المصرية على مواقفها الإنسانية المستمرة، خاصة خلال الصراعات الأخيرة فى السودان وغزة.

وأكد أن مصر ساعدت الفلبين على إجلاء الفلبينيين من السودان وغزة إلى أماكن آمنة، كما تواصل تقديم المساعدة والضيافة للجميع.

وأشار إلى قيام الفلبينيون المسلمون بالدراسة فى جامعة الأزهر منذ عقود، حيث يبلغ عدد الطلاب الحاليين فى الأزهر نحو 250 طالباً.

وفى سياق آخر، قال: فى 12 يونيو 1898 أعلن الجنرال الثورى إميليو أجوينالدو استقلال الفلبين، وشهد هذا اليوم للمرة الأولى عرض العلم الفلبينى وعزف النشيد الوطنى.

وتابع: وحققنا استقلالنا الكامل فى 4 يوليو 1946، واحتفلنا بذلك اليوم باعتباره عيدنا الوطنى حتى عام 1962 عندما عاد الرئيس السابق ماكاباجال من خلال إعلان رئاسى.

وأضاف: قبل فيروس كورونا كان معدل النمو الاقتصادى لدينا دائمًا يزيد عن 6%، معلنا أن الاقتصاد الفلبينى عاد إلى المسار الصحيح ويتمتع بنمو اقتصادى من المتوقع أن يرتفع بمعدل 5.9% اعتبارًا من هذا العام حتى عام 2026 وما بعده.

وتابع: يبلغ إجمالى الناتج المحلى لاتحادنا الإقليمى حوالى 3.7 تريليون دولار أمريكى، ويبلغ عدد السكان أكثر من 670 مليون نسمة، مما يجعلنا ثالث أكبر اقتصاد فى آسيا وخامس أكبر اقتصاد فى العالم.

ووجه الدعوة للجميع من أجل زيارة الفلبين لتجربة عجائبها الطبيعية ومناظرها الطبيعية الخلابة وشعبها الطيب.

وقال: نحن نفخر بتراثنا الفريد وثقافتنا النابضة بالحياة، وهى مزيج من التقاليد الأصلية وتأثيرات الحضارات المختلفة التى شكلت هويتنا؛ حيث حصلت الفلبين عام 2023 على أربع جوائز سياحية كبرى من جوائز السفر العالمية المرموقة، ودافعنا عن لقبنا كوجهة الغوص الرائدة فى العالم والوجهة الشاطئية الرائدة فى العالم.

حضر الحفل السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.

كما حضر عدد من السفراء منهم: تركيا، فيتنام، الكاميرون، نيبال، صربيا، أرميني، موريشيوس، باكستان، ألبانيا، أيرلندا، إندونيسيا، مالطا، كوريا الشمالية، نيوزيلندا، رواندا، منغوليا، قبرص، كندا، أستراليا، ليتوانيا، الهند، سلوفينيا، النرويج، بالإضافة إلى القائم بأعمال سفارة كل من: ماليزيا، طاجيكستان، تايلاند، ونائب سفير شيلى.