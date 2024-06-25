مجلس النواب يستهل جلسته العامة بالهجوم على الحكومة بسبب الكهرباء

بدأ أعضاء مجلس النواب جلستهم العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بطرح عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية.

قال النائب ضياء الدين داود، إن الشعب المصري يحصد نتائج فشل الحكومة يتم التجديد في رئيس حكومتها بالعند في المصريين في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني منه المصريون من درجات حرارة مرتفعة".

أضاف عضو مجلس النواب: لا يمكن للبرلمان ولا لأي مواطن أن يتحمل الأخطاء المركبة والفشل المركب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، نحن في وقت حرج وأمام مسؤولية كبرى والشعب المصري لن يسامحنا وسيحاسبنا جميعا.

كما استنكرت النائبة إيرين سعيد، انقطاع التيار الكهربائي عن المصريين لمدة 3 ساعات، واستمرار اللجوء إلى حلول زيادة فترة الانقطاع دون وجود خطط بديلة من جانب الحكومة.

وأكدت "سعيد" دعم الدولة المصرية من جانب كل المواطنين، إلا أن عدم وجود خطة بديلة لحل مشكلة الكهربائي أمر غير مقبول، مطالبة بخطة عاجلة وفورية، بقولها: " نقدر أن الأمر لن يحل في يوم وليلة، لكن لابد من خطة بديلة عاجلة من الحكومة وليس زيادة الساعات".

وشددت إيرين سعيد على ضرورة الالتزام بمده الانقطاع المحددة سلفا، لاسيما ووجود امتحانات ثانوية عامة ويحتاج الطلاب إلى الإنترنت لاسيما في ظل الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة أيضا إلى وجود تأثير الحرارة مما يؤدي إلى الوفيات