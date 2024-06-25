فرحة بين طلاب الثانوية العامة بعين شمس لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الثانية

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- الطلاب يشكون من قطع الكهرباء ليلة الامتحان

سادت حالة من الفرح بين طلاب عين شمس بمحافظة القاهرة لسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية أمام مدرسة الشهيد مصطفى حافظ بمنطقة عين شمس.

وقال الطالب أحمد عوض، إن امتحان الفرنسية كان 29 سؤالا اختيار من متعدد وسؤال ايميل وآخر "برجراف" بواقع 31 سؤالا في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا سهولة امتحان اليوم مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى تشغيل المراوح داخل اللجان وتفتيش الطلاب قبل دخول المدرسة، لمنع الغش وأحكام السيطرة على اللجان.

وأشار طالب آخر إلى سهولة امتحان الألماني، قائلا: "البرجراف اللى مش بيتحل وبيكون إزعاج لطلاب الثانوية العامة جاء سهل هذا العام وفي متناول الجميع".

وأكد سهولة الامتحان رغم صعوبة استذكار الدروس أمس لانقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات متواصلة، متابعا: "الامتحان كويس".

وأشار أحمد الشرقاوى إلى سهولة امتحان مادة الإيطالي مقارنة بامتحان العام الماضي، موضحا أنه كان 31 سؤالا لا توجد بها مشكلات عدا نقطتين لتحديد مستوى الطلاب.

واشتكى الطلاب من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ليلة الامتحان، فقال مصطفى عبدالسلام من أمام مدرسة الشهيد مصطفى حافظ، إن انقطاع الكهرباء تسبب فى عدم القدرة على استذكار الدروس وأداء الامتحانات بصورة مطمئنة بل زادت من التوتر وضياع الوقت وهذا بالنسبة للطلاب عذاب، مضيفا: "الجو حر وبنذاكر على كشاف التليفون وأوقات بيفصل شحن.. الثانوية العامة مش لعبة".

وطالب عصام محمد، ولى أمر طالب، باستثناء ليلة الامتحان من جدول تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء تسهيلا على طالب الثانوية العامة الذي يعاني من الطقس السيئ والظلام.

وقال إنه ذهب إلى أحد شوارع منطقة العتبة لشراء مولد كهرباء يعمل ببطارية شحن لتوفير الكهرباء والإنارة حتى يستذكر ابنه دروسه ويراجع المادة المقرر عقدها فى صباح اليوم التالى.