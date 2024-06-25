خالد الغندور يكشف قرار الزمالك بشأن خوض مباراة سيراميكا كليوباترا

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كشف خالد الغندور، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويرفض نادي الزمالك خوض أي مباراة من الدور الثاني للدوري قبل لعب المباريات المؤجلة.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «معلوماتي إن الزمالك هيلعب مباراة سيراميكا كليوباترا».

وأضاف: «الزمالك لعب مع سيراميكا كليوباترا، منذ اسبوعين وسيلعب أمامهم مرة أخرى، الأسبوع المقبل، طلائع الجيش سوف يلعب مع مباراتين مع الأهلي ومباراة مع الزمالك في 10 أيام».

وتابع: «الداخلية واجهت الأهلي الأسبوع الماضي وهتلاعب الأهلي تاني، أنا مش عارف الناس مبسوطة باللي بيحصل ده! الناس مبسوطة بنظام الدوري بتاعتنا! الأندية تضررت من نظام الدوري».