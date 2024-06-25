انتقد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، النظام الإداري للبطولات المحلية المصرية، مشيرًا إلى أنه حذر في وقت سابق من حدوث كوارث في مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد أعلن عدم خوضه لأي لقاء من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري، إلا بعد انتهاء جميع الأندية من خوض مباريات الدور الأول كاملة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "حذرنا كثيرا من أزمات ستحدث في الدوري، بنحذر منذ أكثر من موسمين من كوارث ستحدث في المسابقة ".

وأكمل: "الزمالك فاض به الكيل في الفترة الأخيرة، وما يحدث يسبب خسائر فادحة للكرة المصرية".

وأتم: "ما يحدث في الوقت الحالي يتسبب في ضرر كبير للكرة المصرية، وأريد أن أطرح سؤالًا واحدًا.. أين عدالة كرة القدم في الدوري المصري؟".